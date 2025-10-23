ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Новите американски санкции са излишни, иму...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21560993 www.24chasa.bg

Атанас Зафиров откри Китайско-български младежки форум

1216
Атанас Зафиров Снимка: Министерски съвет

Вицепремиерът Атанас Зафиров откри Китайско-български младежки форум, посветен на 10-ата годишнина от инициативата „Един пояс, един път". Това съобщиха от Министерския съвет.

В приветствието си към участниците във форума вицепремиерът Зафиров отбеляза, че именно младите, са призвани да изградят следващото поколение мостове – мостове на разбирателство, сътрудничество и иновации.

„В продължение на хиляди години пътят на коприната е бил символ на търговия, културен обмен и мирно съжителство. Днес, освен наследници на тази богата история, Вие сте призвани да откривате общо бъдеще. Инициативата „Един пояс, един път" Ви дава тази възможност", каза Зафиров.

В церемонията по откриването на форума участваха още министърът на младежта и спорта Иван Пешев, председателят на комисията по въпросите на младежта и спорта Габриел Вълков и посланикът на Китай у нас Дай Цинли.

Атанас Зафиров изрази надежда форумът да бъде платформа за ползотворен диалог и обмяна на идеи.

Атанас Зафиров Снимка: Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание