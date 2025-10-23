Извънредна сесия по сигурността в столицата искат от "Синя София"

Извънредна сесия по сигурността на Столичния общински съвет с участието на СДВР заради зачестилите инциденти в София поискаха от "Синя София".

Общинските съветници от групата поискаха по-високи санкции за родителите на деца, извършващи криминални прояви, изграждане на интелигентна система за управление на видеонаблюдението в столицата и промени в наредбата за търговската дейност, с които да се дадат повече правомощия на охранителите в големите търговски центрове да не допускат в тях лица по тяхна преценка.