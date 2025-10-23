ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва: Новите американски санкции са излишни, иму...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21561013 www.24chasa.bg

Извънредна сесия по сигурността в столицата искат от "Синя София"

Даринка Илиева

[email protected]

1336
общинските съветници от "Синя София" искат сесия по сигурността на СОС

Извънредна сесия по сигурността на Столичния общински съвет с участието на СДВР заради зачестилите инциденти в София поискаха от "Синя София".

Общинските съветници от групата поискаха по-високи санкции за родителите на деца, извършващи криминални прояви, изграждане на интелигентна система за управление на видеонаблюдението в столицата и промени в наредбата за търговската дейност, с които да се дадат повече правомощия на охранителите в големите търговски центрове да не допускат в тях лица по тяхна преценка. 

общинските съветници от "Синя София" искат сесия по сигурността на СОС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание