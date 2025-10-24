"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

312 MWh е инсталираният общ капацитет и нови 1 GWh са в подготовка

Sunterra RE въведе в експлоатация BESS съоръжението към фотоволтаичната централа „Гълъбово Солар" с инсталирана мощност 75 MW и полезен капацитет 150 MWh на батерийната система.

Проектът включва 37 литиево-желязо-фосфатни батерии, като изборът на LFP технология е продиктуван от съображения за оперативна безопасност, жизнен цикъл на активите и екологична устойчивост. Съоръжението към „ФЕЦ Гълъбово Солар" представлява най-мащабния компонент от цялостната BESS инициатива на Sunterra RE.

Системата съхранява евтина зелена енергия, произведена през часовете с високо слънчево греене, и я освобождава в пиковите периоди на търсене. По този начин тя допринася пряко за стабилността на мрежата, предвидимостта на цените и намаляване на необходимостта от балансиращи услуги.

Инсталирането беше завършено за по-малко от една година, включвайки доставка и монтаж на батерии, инвертори, трансформаторни станции, система за окабеляване и интелигентна система за управление.

отляво надясно - Емил Шопов - изпълнителен директор на Sunterra RE и Мирослав Динев директор "Операции" на Sunterra RE

„Гълъбово не е само най-голямото ни BESS съоръжение - то е финалната част от пъзела на Първата фаза и доказателство, че можем да реализираме мащабни енергийни проекти в рекордно кратки срокове. От първата копка до пълна експлоатация на трите системи - демонстрирахме, че сме готови за следващото предизвикателство. Вече работим по Втория етап, който ще добави още 1 GWh капацитет", заяви изпълнителният директор на Sunterra RE Емил Шопов при официалното откриване на обекта.

С въвеждането на батерийната система в Гълъбово, Sunterra RE завършва първия етап от тристепенната BESS програма, която включва системите към ФЕЦ Калояново (94 MWh) и ФЕЦ Карлово (68 MWh). Комбинираната инсталирана мощност на трите съоръжения достига 156 MW при общ капацитет 312 MWh.

Публикацията е създадена в изпълнение на договор ПИИ BG-RRP-4.033-0011, финансиран по процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW", Инвестиция C4.I6 от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Гълъбово Солар БГ ЕООД.