Д-р Любослав Шкварла е „Лекар на годината" за област Велико Търново

Шестима медици от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" бяха отличени от Районната лекарска колегия тази година.

Наградите бяха връчени на официална церемония от председателя на Районната лекарска колегия на БЛС във Велико Търново д-р Чавдар Владимиров.

Най-голямата наградата „Лекар на година" за 2025 г. беше връчена на началника на Отделението по съдова хирургия д-р Любослав Шкварла. Той е завършил Медицински университет - София през 2007 г., а по-късно придобива специалност „Съдова хирургия". Последователно специализира във водещи клиники в Швейцария и Германия в областта на Съдовата хирургия и ендоваскуларни техники. Има специализации и в Италия. През 2018 г. придобива магистърска степен „Здравен мениджмънт". В периода 2007 г. – 2015 г. работи като лекар - ординатор в Клиниката по Съдова хирургия към УМБАЛ ''Св Екатерина''.От 2011 до 2015 г. e лекар- асистент към катедра „Сърдечносъдова хирургия" към Медицински университет - София. През 2015 година започва работа като съдов хирург към Клиниката по Съдова хирургия към МБАЛ ''Уни Хоспитал'', Панагюрище, като от 2017 година е заместник - завеждащ на Операционен блок и Клиниката по съдова хирургия.

От 2021 година е началник на Отделението по съдова хирургия към МОБАЛ ''Д-р Стефан Черкезов'' във Велико Търново. По време на негово ръководство в отделението бяха въведени нови, съвременни методи за диагностика и лечение в областта на Съдовата хирургия. Беше създадена и хибридна операционна зала. Чрез нея в отделението се извършват високотехнологични операции, които дават възможност пациентите с тежка съдова патология да се оперират по по-щадящ начин, както за и по-бързото им възстановяване.

Д-р Шкварла успя да привлече нови специалисти, които се развиват във Велико Търново и утвърди Отделението по съдова хирургия на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" като едно от водещите в страната.

Специалната награда за всеотдайност и етичност на името на д-р Стефан Черкезов получи неврологът д-р Любомир Иванов. От 1992 година до сега, вече 33 години е отдаден на работата и пациентите в Неврологичното отделение на областната болница. Д-р Иванов е завеждащ „Интензивен сектор" в отделението, където ежедневно се сблъсква с най-тежките неврологични случаи, а благодарение на неговия опит и професионализъм са спасени хиляди човешки животи.

Отличието за дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност беше връчено на хирурга д-р Иван Манчев. Вече 52 години той е отдаден на хирургията и своите пациенти. Учител и пример е за поколения лекари. В кариерата си той е оставил следа у хиляди пациенти. Огромен е приносът му за развитието на здравеопазването във Велико Търново и областта.

Д-р Снежана Георгиева беше наградена за принос за развитие на специалност. Тя е един от най-добрите специалисти в областта на ултразвуковата диагностика. Професионалният й път започва през 1993 г. в Многопрофилна транспортна болница в Горна Оряховица, където работи като лекар – ординатор и трупа опит в лечебна профилактична дейност и ултразвуковата диагностика. По-късно продължава да се развива в Експертно отделение към Национална многопрофилна транспортна болница в София като лекар – експерт в лечение , профилактика и ултразвукова диагностика.От 2005 година до сега професионалният й път е свързан с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" – Велико Търново. В момента д-р Георгиева работи в Консултативно-диагностичния блок на болницата.

Медицинският директор на болницата д-р Галина Гарева беше наградена за принос в развитието на съсловната организация. Професионалният й път започва от Общинската поликлиника в град Златарица, където работи като участъков терапевт, а две години е и управител на здравното заведение. От 1999 до 2016 години работи в Регионалната здравноосигурителна каса, където отговаря за договарянето и контрола на изпълнителите на извънболничната медицинска и дентална помощ, болнична медицинска помощ и аптеки. А по-късно става началник отдел „Договорни партньори и информационно осигуряване". Д-р Гарева е била зам.- председател на съсловната организация, а в момента е член на Управителния съвет. Повече от 20 години тя е и член на Областния съвет на БЧК – Велико Търново, като в последните 5 е негов председател. Под нейното ръководството БЧК реализира десетки доброволчески инициативи.

Тази година призът „Ти си нашето бъдеще" получи д-р Ивена Бъчварова. Тя е една от младите надежди на Отделението по педиатрия в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов". Средното си образование е завършила в СУ „Максим Райкович" в град Лясковец. Веднага след това е приета в специалност „Медицина" в Медицински университет – София. Още по време на следването си работи като болногледач в УМБАЛ „Св. Екатерина" и Аджъбадем Сити Клиник болница Токуда, а по-късно и като лекарски асистент в частен медицински център.

През 2021 година придобива специалност „Медицина" и веднага започва специализация в Отделението по педиатрия на великотърновската областна болница. По времe на COVID пандемията тя е един от лекарите, които работят на първа в линия в борбата със заболяването.