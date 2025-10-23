ДСБ предлага промени в Закона за горите за повече прозрачност и обществен контрол

Народният представител от Демократи за силна България Любен Иванов внесе в Народното събрание промени в Закона за горите, които целят да въведат по-голяма прозрачност и ефективен контрол върху процесите по добив и транспортиране на дървесина. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

С предложенията се създава публичен електронен регистър, чрез който всеки гражданин ще може да проследи кога, къде и от кого е извършена сеч, какъв е обемът на добитата дървесина и как се транспортира тя.

Данните в регистъра ще се публикуват до три дни след издаването на превозния билет и ще се съхраняват за срок от пет години. Те ще съдържат информация за териториалното поделение на държавното предприятие или общинското горско стопанство, областта, общината и землището на сечището, отдел и подотдел на сечището, собствеността на горския имот, идентификатора на сечището, както и вида и обема на добитата дървесина. Ще бъдат посочвани още номерът, датата и валидността на превозния билет, крайната дестинация на дървесината, както и наименованието и ЕИК на фирмата, извършваща добива или преработката.

„Прозрачността е най-силното средство срещу незаконната сеч. Създаването на публичен регистър ще позволи на всеки гражданин да провери откъде идва дървесината, дали е добита законно и как се управляват нашите гори," коментира Любен Иванов, народен представител от ДСБ и инициатор на законопроекта.

Промените са част от последователната политика на Демократи за силна България за въвеждане на повече прозрачност в управлението, борба с корупцията и опазване на природните ресурси в интерес на обществото.