Жертва на ало измама благодари на полицаи, че са й върнали 33 000 лв.

Дима Максимова

[email protected]

Сумата от 33 000 лв е възстановена на потърпевшата. СНИМКА: Архив

Жена благодари на служители от полицията в Габрово, Севлиево и ГКПП – Русе за разкриване на телефонна измама. Тя станала жертва на телефонна измама през месец юни тази година и изказва искрената си благодарност към служители на МВР за бързите и професионални действия, довели до разкриване на извършителите и възстановяване на отнетата ѝ сума от над 33 000 лева, предадоха от ОДМВР - Габрово.

В благодарственото си писмо тя отправя признателност към главен инспектор Цветомир Цонков от Районното управление в Севлиево, разследващите полицаи Мая Монева и Трифон Трифонов от ОДМВР – Габрово, както и към служителите на Граничен контролно-пропускателен пункт Русе – инспектор Калина Великова и младши инспектор Стенли Цонев.

Пострадалата изразява дълбоката си признателност за адекватната, навременна и изключително професионална намеса на полицейските служители, благодарение на която извършителите на престъплението са установени и задържани, а сумата – напълно възстановена.

