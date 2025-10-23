Борисов: Днес на Радев да се върнат колите и шофьорите, за да не обиждаме цирковите актьори

Така трябва да бъде, парламентарна република, такъв е законът, коментира той отнемането на правото на президента да назначава шефовете на службите за сигурност

Редно е да има ротация на председателя. Дали на 10 месеца, или на 1 година, каза още Борисов.

Сега ако искаш да уязвиш някого, казваш му, че е на Пеевски, не го приемам това.

За да не се излагаме пред чужденците, днес да му се върне всичко, за да не обиждаме цирковите актьори с този цирк.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента. Той заяви, че на президентството ще бъдат върнати всички коли и шофьори.

"Поканих г-жа Петкова (финансовия министър Теменужка Петкова- бел. ред.) да дойде, като излъчена от мандатоносителя министър, всички коли и шофьори, всичко, което е ползвал президента с постановление да бъде прехвърлено на президентството. Същите коли, шофьори, заплати, горива части, за да спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода", каза още Борисов.

"Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Това е негова воля, че се е качил на шкодата. Днеска му връщаме и на администрацията. Всички администрации с години си правят обществени поръчки, чакат да се обжалват, да са прозрачни и тогава да се купуват. Той не иска това да го прави, защото прозрачността, обществените поръчки са за другите, не са за него", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Стана толкова смешно, не трябва да се издребнява. Понеже всичко се повтаря, не ми е интересно. Затова днес министерството на финансите да им предостави всичко, ако искат да се возят и на файтони накрая, тяхна работа", допълни той.

"Днес решаваме въпроса, който иска, както да се вози- негова работа. Но да се знае от всички българи, че има и коли, и шофьори, каквито е имало досега. Същите шофьори от НСО да ги преназначат, ако не искат да си назначат други. Редно е президентската институция, след като си има коли и шофьори и нищо не ѝ се променя, да си обяви конкурс, както всички администрации, щото може догодина да има и други премиери, други министри", каза още Борисов.

Относно назначаването на председателите на службите за сигурност, той бе категоричен, че така е редно да се случват назначенията: от парламента. "Така трябва да бъде, парламентарна република, такъв е законът", обясни той.

"Много ми е далече 2013 г., така сме преценили тогава и какво? Няма да има (преоценка- бел.ред.)", заяви Борисов, след като по-рано днес парламентът окончателно отне правото на президента да назначава шеф на ДАНС. Румен Радев върна приетите промени в закона за агенцията с мотива, че може да се повтори това, което се случи през 2013 г.

В деня на обнародване на тогавашните поправки в закона, на 14 юни 2013 г., Народното събрание избра Делян Пеевски за председател и това предизвика протести. Няколко дни по-късно Народното събрание отмени това свое решение, а в началото на 2015 г. възстанови правомощието на президента да назначава или освобождава председателя на агенцията по предложение на правителството.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че за него е редно да има ротация за председателския пост в парламента.

"След като се договорят домсъветите по тази тема, мисля, че е редно да има ротация. Дали на 10 месеца, или на 1 година", обясни той.

"Аз не мога да разбера каква е тази грижа за ГЕРБ, откога от ДБ и другите се загрижиха толкова. Представяте ли си колко радостно ГЕРБ да изчезне, каква прекрасна работа за вас. Какво ви бърка? Аз не искам, защото знам, че няма, защото сме силни. Утре мога да ги събера и да ги докарам. Не си играем на село Горно нанадолнище дали някой е отишъл или не в "Ново начало". Аз мисля, че не са го приели, защото не го искат. Ние ги пъдим, те си ги харесват", коментира Борисов напускането на партията му от кмет на село.

"Подценихме тези избори за общински съвет", коментира той относно изборите в Пазарджик. А на въпрос дали не се интересува от града, той отвърна: "Горе-долу не."

"Нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав, така както са си седели през вечерта, са се сетили и са внесли проектозакон за "Лукойл". Считам, че съм доста информиран човек от доста по-рано и Великобритания, и Щатите това, което правят. Знаех, че ще се стигне до това и ние изпреварихме просто събитията", коментира той относно санкциите на САЩ върху "Лукойл".

"Говорили сме с финансовия министър да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа, можем да останем и без гориво в един момент. Кой банки, какви са санкциите към банките, които обслужват преводите за купуването на петрол, за продажбата им. Сложен въпрос, много деликатен. Готови сме при второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи. И санкциите са винаги предпоследни, дето се вика. Може да се променят през следващия месец, те затова са след 21 ноември, ако не ме лъже паметта", каза още Борисов.

"Сиреч сега има време президента Путин да разсъждава върху тези санкции, за да може ако има реакции да бъдат свалени. Това е играта на големите в момента", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Мога да отговоря честно, но се притеснявам след това да не излязат 3-4 партии тука и да ме дадат на прокурор, както ме дадоха за един обяд със сина на президента Тръмп. Подобна сделка в днешната геостратегическа ситуация, дето се вика, освен ДАНС, ще се гледа минимум от 4 централи в света", обясни той това, че ДАНС трябва да разгледа казуса с рафинерията в Бургас.

"ДАНС е българската, те работят именно с ДАНС. Не случайно ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори. То е част от процеса", каза още той.

"Антон Славчев със сигурност няма да заеме този пост, а Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС, понеже ме питат дали е на Пеевски. Тогавашният директор Тончев го прие. Сега ако искаш да уязвиш някого, казваш му, че е на Пеевски, не го приемам това. Цяла сутрин слушах вчера как някой ме погълнал, изял и приключил", заяви Борисов.

"Бюджетната процедура е в ход, до края на октомври трябва да бъде внесен в Народното събрание", каза и финансовата министърка Теменужка Петкова.