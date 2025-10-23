Вандал счупил предното стъкло на лек автомобил, паркиран в с. Бистрилица, Монтанско

Сигнал за счупено предно панорамно стъкло на лек автомобил, паркиран в с. Бистрилица, собственост на 33 годишен е подаден в полицията в град Берковица. Инцидентът станал на 19-ти октомври в 5 часа и 57 минути. Извършен е оглед на местопроизшествие от дежурна оперативна група, при което е установено, че деянието е реализирано с умисъл чрез използване на твърд предмет. Образувано е ДП за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. При проведените ОИМ е установено, че извършител на деянието е 23 г. от гр. Монтана. По случая продължава работа РУ-Берковица.