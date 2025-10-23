Терзиев: Другата седмица ще има решение за мегапоръчката за чистенето на София

Следващата седмица комисията, която отговаря за провеждането на мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г., ще излезе с решение за всяка от седемте зони. Това обяви кметът на София Васил Терзиев в началото на днешната сесия на СОС.

"Целта ни е договорите да изтичат по различно време, за да няма предпоставки за натиск при изтичането им", уточни кметът.

Той отново заяви, че в момента "Люлин" и "Красно село" се чистят на 80% от регулярното сметоизвозване.

"Целта е следващата седмица да стигнем 100%. Имахме намерение вече да сме ги постигнали, но се забавихме с наемането на персонал и окомплектоването с камиони. Предстои още 4 камиона в следващите дни да влязат на терен, наети са още 30 човека. Целта ни е до края на другата седмица да достигнем 100% и вече да не се разчита на труда на доброволците, на които искам отново да благодаря. Това, което може би се подценява е, че районите "Люлин" и "Красно село" като население са повече от Бургас, тоест ние за 3 седмици успяхме да оправим проблем от нулата със сметоизвозването на един от най-големите градове в България. Предстои "Софекострой" да си подготви поръчките за закупуване на техника и наемане на персонал. Ние ще им възложим почистването на двата района. Очакваме от тях план, за да могат ефективно да поемат двата района", обясни Терзиев.

И добави, че на следващата сесия ще бъде внесен доклад за укрепване на капацитета откъм персонал и техника на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, "за да може да помага в такива ситуации и да подготвим да се занимава с дейности по оползотворяване".

"Знаете за нашата амбиция в средносрочен план общината да се занимава и с оползотворяването на отпадъците от цветните контейнери", каза още кметът на София.

Той обаче не отговори на въпросите на "Спаси София" защо все още няма решение за една от зоните, за които няма нито един допуснат кандидат до ценова оферта, а договрът за почистването на трите района изтича след месец и дали в момента се водят преговори с фирмите. Те предупредиха, че прекратяването на поръчката може да бъде обжалвано, ако това не се случи, значи "пазарът е разпределен с участието на общината".

От БСП напомниха, че до края на годината изтичат договорите за чистенето на още 17 столични района и настояха за ясен план за справяне с кризата. Освен това все още нямало яснота как ще се изчислява такса смет в столицата, а план-сметката трябвало да се приеме след по-малко от месец.

Едни от най-големите райони на София се превърнаха в сметища. В края на другия месец изтичат договорите за "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", а до началото на следващата година на още райони и 90% от града не се знае от кого ще се почиства, коментира зам.-председателят на СОС от групата на ГЕРБ - СДС Ваня Тагарева.