Асен Василев за санкциите срещу "Лукойл": Кабинетът да каже има ли план за действие

По време на кабинета "Денков" представител в "Лукойл" беше г-н Мицов, който заедно с Министерството на енергетиката и на икономиката бяха подготвили план за действие в случай, че се наложи държавата да реагира при такива санкции. Имаше подготвени договори да влязат чужди екипи в рафинерията, да се назначи специален управител, ако е необходимо, за да се осигури, че няма да има прекъсване на производството и подаването на горива към бензиностанциите. Този план беше готов, сега след смяната на Мицов, трябва да питате кабинета къде им е планът, имат ли такъв и съответно дали и кога ще го задействат.

Тази препоръка отправи председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев към Министерския съвет във връзка с наложените американски санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

По отношение за евентуална продажба на рафинерията и опасенията на "Да, България", че ако се стигне дотам може да попадне в ръцете на Делян Пеевски Василев бе категоричен, че "Лукойл" е прекалено голяма хапка за Пеевски. "Това е сделка, която е с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания и местните далавераджии", коментира той.

Василев каза и, че започват подписи за извънредно заседание на Народното събрание, на което законопроектите, които касаят вдигането на заплатите на младите лекари, да се разгледат в зала, да се преосмисли решението на здравната комисията, която вече ги отхвърли и да бъдат приети сега, за да могат да влязат в законопроекта за бюджет на НЗОК.

"Министерството на финансите казват, че те разчети нямат и няма да правят нищо за увеличението на заплатите за младите лекари в проектозакона за бюджет на Здравната каса. Тези хора бяха излъгани, 5 месеца правителството тупа топката и накрая ги излъга. Това според нас е недопустимо", възмути се Василев.