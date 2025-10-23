Министър Гуцанов: Ще следим да не се продават стоки от пакетите с помощи в магазините

"Ще следим да няма нарушения с раздаването на пакетите с помощи на хора от уязвимите групи. Не един и два пъти сме получавали сигнали, че част от стоките се продават в магазинната мрежа. Ако установим нарушения, ще бъда безкомпромисен." Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който бе в Благоевград да провери дейността по раздаването на пакетите с хранителни продукти и хигиенни материали.

На място той се запозна с напредъка на процеса по осигуряване на стоки от първа необходимост и със съпътстващите мерки по Програмата, чрез които се оказва подкрепа на най-уязвимите български граждани.

Раздаването на продуктите се осъществява от служители на Агенцията за социално подпомагане и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна.

Първият транш на дейностите започна на 13 октомври 2025 г. и е планирано да приключи до началото на декември.

Очаква се подкрепата да достигне до над 640 000 души, включително членовете на техните семейства.

"Не знам колко са страните, които намират средства за подпомагане на уязвимите хора да прекарат тежките зимни месеци. Програмите за топъл обяд и помощ в дома приключиха, но ние осигурихме средства те да продължат и никой не разбра, че срокът им е изтекъл. Нашето министерство не е направило едно действие, което да е ощетило някое съсловие", допълни министърът. Заедно с него бе и председателят на БЧК Христо Григоров и двамата видяха как работят доброволците.

Възрастни хора чакаха на опашка пред пункта на БЧК в Благоевград, за да получат пакети с храни и хигиенни материали. Пенсионерите се оплакаха на министъра, че едва връзват двата края с пенсиите си. Някои пък признаха, че се срамуват, че са на тази опашка, след 40 г. трудов стаж. Гуцанов ги увери, че това не е унизително, нито срамно. В пункта имаше и възможност да бъде премерено кръвното на възрастните хора.