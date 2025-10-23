ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пазарджик – Вакарел, движението...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21561928 www.24chasa.bg

Радостин Василев: Очаквам повишение в цената на горивата заради санкциите

1836
Радостин Василев СНИМКА: Георги Палейков

Очакваме цената за крайния потребител да се повиши. Ще има огромен проблем с доставките, ако „Лукойл" продължи да бъде собственик на българската рафинерия". Затова  още утре отново ще предложим на Народното събрание да гласува инвестиционен разход за придобиването от държавата на „Лукойл", обяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в парламентарните кулоари във връзка със санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Действията на Доналд Тръмп пряко засягат България в негативен контекст. Според него това ще се отрази на националната сигурност, свързана с рафинерията на „Лукойл" у нас.

На въпроса дали групата му подкрепя махането на Наталия Киселова от председателския пост Василев каза, че трябва незабавно да си подаде оставката, защото не се справя и е "маша в ръцете на Борисов и Пеевски". И категорично заяви, че не биха подкрепили друг председател на парламента, издигнат от сегашното мнозинство.

Радостин Василев СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание