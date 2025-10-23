Радостин Василев: Очаквам повишение в цената на горивата заради санкциите

Очакваме цената за крайния потребител да се повиши. Ще има огромен проблем с доставките, ако „Лукойл" продължи да бъде собственик на българската рафинерия". Затова още утре отново ще предложим на Народното събрание да гласува инвестиционен разход за придобиването от държавата на „Лукойл", обяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в парламентарните кулоари във връзка със санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Действията на Доналд Тръмп пряко засягат България в негативен контекст. Според него това ще се отрази на националната сигурност, свързана с рафинерията на „Лукойл" у нас.

На въпроса дали групата му подкрепя махането на Наталия Киселова от председателския пост Василев каза, че трябва незабавно да си подаде оставката, защото не се справя и е "маша в ръцете на Борисов и Пеевски". И категорично заяви, че не биха подкрепили друг председател на парламента, издигнат от сегашното мнозинство.