ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пазарджик – Вакарел, движението...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21561939 www.24chasa.bg

Пиян шофьор се заби в камион

Тони Маскръчка

1708
Дрегер. СНИМКА: Архив

Пиян шофьор на лека кола се заби в камион. Инцидентът е станал в сряда около 22:00 часа на пътя между с. Дъбница и с. Долно Дряново.

Лек автомобил „Фолксваген Туарег", управляван от 41-годишен мъж от с. Крибул се е блъснал в товарен автомобил „Ивеко Магирус", в резултат на което е настъпило ПТП с материални щети. При инцидента няма пострадали хора.

На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, като пробата на водача на лекия автомобил „Фолксваген" е отчела наличие на 1,77 промила. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство

Дрегер. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание