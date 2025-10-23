Пиян шофьор се заби в камион

Пиян шофьор на лека кола се заби в камион. Инцидентът е станал в сряда около 22:00 часа на пътя между с. Дъбница и с. Долно Дряново.

Лек автомобил „Фолксваген Туарег", управляван от 41-годишен мъж от с. Крибул се е блъснал в товарен автомобил „Ивеко Магирус", в резултат на което е настъпило ПТП с материални щети. При инцидента няма пострадали хора.

На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, като пробата на водача на лекия автомобил „Фолксваген" е отчела наличие на 1,77 промила. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство