Без резултат от преговорите между протестиращи от Труд и превозвач, пускат маршрутката до Скутаре

След като не ме харесвате, намерете си друг оператор, обърна се Петко Ангелов към Галина Тошева и Станимир Тончев

"Няма да позволя на мой гръб да си правите ПР, намерете си друг превозвач, след като не сте доволни. От 35 години се занимавам с транспорт и няма да допусна да ми петните името".

Това заяви превозвачът Петко Ангелов към съпредседателите на "Бъдеще за Труд" Галина Тошева и Станимир Тончев. В продължение на час и десет минути те обсъждаха сложната ситуация, но не стигнаха до решение. Срещата се проведе в областната управа с посредничеството на проф. Христина Янчева. На нея присъстваха кметовете на община "Марица" Димитър Иванов и на Труд Спас Стайков.

Петко Ангелов обяви, че възстановява от днес маршрутката по линия 8 до Скутаре, Рогош и Маноле. "Там хората нямат претенции и още сега ще се обадя да тръгват колите", заяви Ангелов. Не така обаче стоят нещата за Труд, след като Тошева и Тончев уверяваха, че има проблем с обслужването. Областният управител Христина Янчева събра всички страни в спора, но резултат не се стигна. Снимка: Радко Паунов

Ангелов уточни, че няма да влиза в полемиките на двамата, които са в конфликт с община "Марица". И няколко пъти им повтори, че след като не харесват услугата му, да си потърсят друг превозвач.

Ангелов предложи утре да отиде на общоселско събрание в село Труд да чуе жителите. Срещата ще е в 18 часа, петък, в читалището.

В началото на срещата проф. Янчева бе обнадеждена, че ще се стигне до положително решение. Тя е издала заповед за възлагане на спешна мярка за 1 години, след като договорът е изтекъл вчера.

Димитър Иванов съобщи, че в село Строево хората са направили подписка с 350 души, които подкрепят усилията на община "Марица" и на превозвача да бъде възстановена линия 5. "Не са съгласни с упреците срещу транспортния оператор", посочи Иванов.

"Цяла нощ не съм спал от есемеси и обаждания. Хората искат маршрутката и очакват решение. Аз ги подкрепям и ще направя всичко възможно да има транспорт", заяви кметът на Труд Спас Стайков.

И Димитър Иванов съобщи, че много разтревожени родители му се обадили, тъй като децата им нямало как да се придвижат до училище в Пловдив.

"Доста търпях на мой гръб да се упражнявате. Обслужвам целия Пловдив, но това, което се случи напоследък, беше прекалено. Твърди се, че маршрутките ми били без спирачки, че били раздрънкани, че шофьорите не давали билети. Елате сега в гаража да проверите какво е техническото състояние на колите", отправи покана Ангелов към Тошева и Тончев. Те обаче не пожелаха да посетят автопарка с аргумента, че нямат техническа експертиза за това.

Ангелов им заяви, че не е длъжен да подпише договора за продължаване на услугата. "Обикновените хора не са виновни, те страдат заради вас. Потърсете си друг превозвач. Отпуснах ви по–големи автобуси, които са с по–голям разход, в същото време цената на билета е същата. И пак не сте доволни. Напротив – подигравате ми се. Защо никой от вас не стана в 5,30 часа сутринта да дойде с представители на общината и с наши служители да брои какъв е пътникопотокът от село Труд", попита Ангелов.

Той уточни, че с шофьори трудно се работи. А при него наброявали 1500. "Внасям работници от Индия, защото повечето от настоящите са пенсионери. Билетът на маршрутките не е вдиган, но заплатите за последните 10 години скочиха, нали така", обърна се той към Тошева.

Ангелов им заяви, че няма нито един кандидат да обслужва редовната им автобусна линия от Пловдив до Строево и Труд.

"Става въпрос за неразбиране. Аз нямам политически амбиции, писна ми да се занимавам с транспортния проблем на Труд. Това, което се пише в социалните мрежи, е мнение на хората, не мое. Аз нямам лична вендета с вас", обясни Тошева на Ангелов.

"С очите си видях и чух, че хората са доволни. Вие ме изкарахте най–лошия човек в Труд", обърна се към двамата представители и кметът на селото.

Ангелов предложи да съберат хората от Труд и той да отиде да ги изслуша, както и да им обясни как стоят нещата. "Отворен съм за диалог", завърши превозвачът.

Проф. Христина Янчева, Димитър Иванов и Петко Ангелов чакаха в продължение на 15 минути представителите от "Бъдеще за Труд". Снимка: Радко Паунов Превозвачът Петко Ангелов Снимка: Радко Паунов