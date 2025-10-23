Бобчева: Решенията за чистенето на всички 7 зони ще бъдат обявени заедно, за да няма напрежение

Решенията за всички 7 зони от мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. ще бъдат обявени по едно и също време, за да няма напрежение. Това е причината все още процедурата за зона 3, в която са районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" все още да не е прекратена, макар да няма нито един останал кандидат и сегашния договор да изтича в края на ноември. Това заяви зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева в отговор на въпрос на "24 часа".

Комисията, която провежда мегапоръчката, отвори първо ценовите оферти за "Люлин" и "Красно село", точно защото там договорът изтича първи и това създаде напрежение. Затова сега решенията за всички седем зони ще се обявят в един и същи ден, обясни Бобчева.

Комисията подготвяла финалния си доклад.

Той ще бъде представен следващата седмица, за да можем да затворим процедурата, уточни Бобчева.

Тя също подчерта, че стремежът на общината е да постигне разминаване в сроковете на бъдещите договори за чистенето на града, за да не изтичат те по едно и също време както е в момента.

Запитана дали в момента се водят преговори с фирмите, участващи в поръчката, тя обясни, че официалните преговори се водят през портала за обществени поръчки.

Срокът за обжалване на решението по процедурата е 14 дни след обявяване на решението.

"Ако това се случи, тогава ще влезем в много дълги процедури. Имаме план и за такова развитие на ситуацията, но няма да го обявим в момента", увери Бобчева.

И напомни, че до ситуацията в "Красно село" и "Люлин" се е стигнало, защото общината е отказала да подпише неизгоден договор, за да защити интересите на софиянци.

"Имаше много спекулации, но ние сме уверени, че към момента покриваме 80% от сметоизвозването на "Люлин" и "Красно село", каза още Бобчева.

Тя обясни, че скоро ще бъдат наети още хора от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. От понеделник камионите, които ще извозват боклука в двата района, ще са 14, което ще е достатъчно да се обезпечи на 100% дейността. Бобчева напомни, че намеренията на общината са, зоната да бъде възложена на "Софекострой", което освен "Красна поляна", ще поеме чистенето на "Люлин" и "Красно село".

Чистенето на двата района в момента излизало по-евтино, но тя не посочи конкретна сума, тъй като част от техника била предоставена безвъзмездно и за нея не се правели разходи. Цената за сметоизвозване на тон в момента била дори по-ниска от посочената като прогнозна в поръчката.

Бобчева напомни, че през март месец е внесен доклад за увеличаване на капацитета на СПТО, в който се иска увеличаване на щата със 132 броя. Тя е настоявала този доклад да влезе в днешния дневен ред на сесията на СОС, но това не се е случило. Затова той ще се прецизира и ще бъде разгледан на следващата сесия.

"Пътят, който сме избрали не е никак лесен, но се надяваме, че е правилен. Имаме една единствена цел - честно, прозрачно и отговорно управление на София", заяви Бобчева.

Тя очаква утре да стане ясен и резултатът от обявената обществена поръчка за снегопочистването на планинските пътища.