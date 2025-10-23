ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Яна Алексиева: Интернет не е опасно място, но трябва да научим децата си как да живеят в него
Снимка: Георги Палейков

Как действа психологически кибертормозът на подрастващите, кои са скритите сигнали в поведението им, за които родителите трябва да следят и какво могат да направят близките на потенциалните жертви, за да ги защитят.

Това разкриваме в първия епизод на подкаста "TRENDY дигиталНО 2.0." с Яна Алексиева - психолог и изпълнителен директор на Асоциация "Родители".

Още детайли за различните аспекти на интернет агресията, слушайте в аудио записа.

Последвайте „TRENDY дигиталНО без тормоз" в:

Проектът „TRENDY дигиталНО 2.0“ се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 г.–2025 г.) към Министерство на младежта и спорта / Договор № 25-00-40/09.09.2025 г. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера!

Цветелина Танкинска

