Арестуваха мъж в Добрич, откриха наркотици и голяма сума пари в жилището му

В Добрич е задържан наркопласьор с 89 гр. канабис, в жилището му е открита още дрога. Това съобщават от Областната дирекция на МВР.

Непосредствено след разпространение на наркотични вещества двама мъже на 44 и 35 години са задържани

от служители на сектор „Криминална полиция" при Областната дирекция на МВР и служители на Първо районно управление на МВР в Добрич.

Арестите са извършени на 21 октомври при

специализирана полицейска операция по линия на наркотични вещества.

На място при проверката е установена топка със суха тревна маса с тегло 89 гр., реагираща на канабис.

При последвалите полицейски действия в жилище, обитавано от 44-годишния мъж, са установени 202 гр. канабис, пакетче с амфетамин, електронна

везна, 65 гр. инвестиционно злато и сумата от 6800 лева.

Вследствие на действията на полицейските служители са събрани доказателства, уличаващи 44-годишния мъж в

наркоразпространение.

С прокурорско постановление, мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Предстои вземане на постоянна мярка „задържане под стража".