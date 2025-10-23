Мъж хвърли камък по предното стъкло на градски автобус в София

Мъж хвърли камък по предното стъкло на тролейбус 73, движещ се по линията „Младост" 1 – „Овча купел" 2. Инцидентът е предшестван от скандал между него и шофьора, разказаха свидетели.

В обедните часове на 23 октомври мъжът, за когото се смята, че има психично заболяване, се скарал с шофьора, докато тролейбусът бил на спирка „Младост" 1. Когато превозното средство тръгнало по маршрута си в посока „Овча купел", мъжът хвърлил камък и спукал предното стъкло, пише dariknews.

Свидетели на инцидента добавят, че след кратко спречкване шофьорът е задържал извършителя до пристигането на полицията. Междувременно бил подаден сигнал на телефон 112.