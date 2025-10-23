ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пазарджик – Вакарел, движението...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Благотворителен базар в Кърджали събира средства за жителите на Газа

Ненко Станев

На сергиите се предлагат тениски, шалове, палестински знамена и различни предмети с благотворителна цел. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Мюфтийството в Кърджали организира благотворителен базар в подкрепа на пострадалите жители на ивицата Газа. Инициативата се провежда на пазара в града, където на три сергии се предлагат тениски, шалове, палестински знамена и различни предмети с благотворителна цел.

От мюфтийството съобщиха, че всички набрани средства ще бъдат изпратени за хуманитарна помощ на хората, засегнати от конфликта в Газа.

Според организаторите, базарът има за цел не само да събере средства, но и да изрази съпричастност и подкрепа към страдащото население. Инициативата предизвиква интерес сред жителите на Кърджали, като много от тях се включват в дарителската кауза.

