Благотворителен базар в Кърджали събира средства за жителите на Газа

Мюфтийството в Кърджали организира благотворителен базар в подкрепа на пострадалите жители на ивицата Газа. Инициативата се провежда на пазара в града, където на три сергии се предлагат тениски, шалове, палестински знамена и различни предмети с благотворителна цел.

От мюфтийството съобщиха, че всички набрани средства ще бъдат изпратени за хуманитарна помощ на хората, засегнати от конфликта в Газа.

Според организаторите, базарът има за цел не само да събере средства, но и да изрази съпричастност и подкрепа към страдащото население. Инициативата предизвиква интерес сред жителите на Кърджали, като много от тях се включват в дарителската кауза.