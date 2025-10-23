В Дома за стари хора има две свободни места

От 3 ноември ще заработи 29-та социална услуга – за дементно болни хора

С „умни гривни“ в община Шумен ще се следи дистанционно жизнените показатели на 18 самотни и живеещи в отдалечени места възрастни хора, по проекта „Телекеър“, към който ще има и линейка с лекарски екип

Социалните услуги в Шумен работят на троен капацитет, в Дома за стари хора има две свободни места, а от 3 ноември ще заработи 29-та социална услуга в Община Шумен.

Това обяви на брифинг в четвъртък заместник-кметът по социалната политика и здравеопазването д-р Светослава Хайнова.

Тя подчерта, че всички социални услуги в община Шумен работят на троен капацитет, тъй като може да се предоставя и почасова, дневна и полудневна грижа. Това увеличава възможността повече нуждаещи се хора да ползват услугите.

Заместник-кметът обяви, че от 3 ноември, понеделник, Община Шумен започва да предоставя новата си 29-та социална услуга в областния град. Това е втори адрес на съществуващата услуга на Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Услугата ще подкрепя хора с деменция, като капацитетът е 8 души и до момента в Шумен не е предоставяна. Ще се ползва обаче от повече хора, защото е почасова, посочи д-р Хайнова. Подборът се прави от Дирекция „Социално подпомагане“ и хората се насочват към новата услуга. Има осигурени социални работници и рехабилитатори, трудотерапевти и санитари и нова база. Услугата се предоставя като следствие от извършените ремонти по проектите „Красива България“ и Фонд „Социална закрила“, които правят възможно да заработи новият Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с деменция на ул. „Гоце Делчев“ №7 в Шумен. Там ще се извършва рехабилитация, обучение в умения за справяне с ежедневни житейски ситуации; индивидуална и групова работа за разкриване потенциала на лицата в неравностойно положение; експертно-консултативна помощ; организация на свободното време и др. подкрепящи дейности.

Заместник-кметът посочи, че Община Шумен работи по общо 8 социални проекта, освен предоставяните 29 социални услуги.

По проект „Иновативни здравно-социални услуги“ се помага на самотно живеещи лица, хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, като в момента от нея се възползват общо 217 лица за период от 24 месеца.

На въпрос за т.нар. „умни гривни“ по иновативния проект „Телекеър“, д-р Хайнова обясни, че се възлага обществена поръчка за доставчик на гривните, както и на линейка и лекарски екип. Ще се обособи колцентър, който да поема сигналите от гривните на ползвателите в режим 24/7. Те ще са 18 на първия етап на програмата и трябва да са самотно живеещи и от отдалечени населени места хора. Към момента се изработва методиката за осъществяване на услугата. Общината ще опита да увеличи хората с „умни гривни“ поетапно чрез средства от местните дейности, тъй като необходимостта е много голяма с оглед транспортната откъснатост, наличието на много самотно живеещи възрастни хора, липсата на лекарско обслужване по селата и социалната изолация. Гривните ще мерят кръвно, пулс и температура и ще предават към колцентъра данните автоматично, а служителите от колцентъра ще контактуват с възрастните периодично. При здравен инцидент ще се изпраща незабавно линейката по проекта, обясниха социалните експерти по време на брифинга. Общо иновативните социални услуги се ползват вече от 317 лица и по други направления, извън проекта с т.нар. „умни гривни“.

По проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“, а именно „Приемна грижа“, заместник-кметът обяви, че професионалните приемни семейства в област Шумен са 87, като за община Шумен са 28. Настанените деца в областта са 87, а в община Шумен - 26. Девет от настанените деца са с увреждания, като в момента се търсят приемни семейства за деца от 0 до 6 години.

По проект „Топъл обяд в община Шумен“ се подкрепят хора и семейства в уязвимо социално положение – с ниски доходи, възрастни, самотно живеещи възрастни, лица с увреждания или с трудности в самообслужването През 2025 г. са постъпили 190 нови заявления. По проекта се обслужват 537 ползватели от селата и 163 души в гр. Шумен. През месец септември 2025 г. е подписано допълнително споразумение, с което срокът на проекта се удължава до 31.01.2026 г., като има данни, че ще се продължи и след това, обясни д-р Хайнова.

По проектите „Извършване на основен ремонт, реконструкция, обновяване и благоустрояване на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ – гр. Шумен“ и „Резидентна услуга за пълнолетни лица с психични разстройства“ – с. Царев брод инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост продължават със строително-монтажните работи. Домът за стари хора в Шумен ще разполага с капацитет от 110 места – максималният допустим по Националната карта на социалните услуги на МТСП. От новата социална услуга в Царев брод ще се ползват 15 жени, след като бъдат изградени трите малки сгради, част от социалния комплекс.

По програми и мерки за насърчаване на заетостта чрез сключени договори между Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ и общинска администрация в Шумен е осигурена работа на 173 безработни лица от населените места на територията на община Шумен по следните програми, посочи д-р Хайнова:

По „Механизма за лична помощ“ в момента в Шумен се подкрепят 851 лица, за които се полагат грижи от 919 лични асистенти, назначени на трудов договор към Община Шумен. Потребителите на механизма сами избират кой да бъде техен личен асистент, като по-често това са техни близки.

Заместник-кметът уточни, че услугата „Асистентска подкрепа“ е държавно делегирана дейност, която също се предоставя от Община Шумен на общо 190 лица, за които полагат грижи 62 социални асистенти - ежедневно, почасово в домашна среда за деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, на хора в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат ТЕЛК и др.

До момента са проведени две заседания на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение. Подадените заявления са 120. Подпомогнати финансово са 94 лица.

През изминалата година е проведено и едно заседание на комисията за подпомагане на семейства и лица с репродуктивни проблеми. Подпомогнати са 8 жени. Очакват се две бебета, като общо вече има 7 бебета, родени вследствие на предоставената помощ.

Община Шумен разшири дейността и обхвата на Домашния социален патронаж, насочен към възрастни хора и лица в неравностойно положение. Той предлага ежедневна доставка на храна и пазаруване, почистване и съдействие в домакинството.

Услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания в гр. Шумен са изключително търсени, заради комплексния характер на предоставяната грижа. В центъра бе извършен основен ремонт, както и в други социални бази в града - центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“, Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, в двете Наблюдавани жилища, както и в пенсионерски клубове.

Община Шумен разкри и нов Клуб на инвалида, в който в момента се прави ремонт и адаптиране на помещенията, подобряване на архитектурната достъпност и осигуряване на условия за провеждане на социални, културни и образователни инициативи, бе посочена още на брифинга.

В пресконференцията участваха директорът на Дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания - Цветелина Янкова, ръководителят на проект: „Иновативни здравно-социални услуги“ - Севелина Колева, гл. експерт „Социална политика“ - Александрина Шаренкова, социален работник „Асистентска подкрепа“- Силвена Йорданова и социален работник Светлана Владимирова - по проект: „Топъл обяд“.

В стая 234 на Община Шумен гражданите могат да получават експертна информация за всички социални услуги на територията на общината: тел. 054/857 672.

По отношение на „Приемна грижа“ двойки и семейства могат да се обръщат към Община Шумен в стая 242 в часовете от 8:30 до 17:00 ч. и на телефон 054/ 857 242.

По Механизма „Лична помощ“ и СУ „Асистентска подкрепа“ в стария Битов комбинат на ул. „Цар Иван Александър“ №81 е открита приемна за гражданите.