АПС искат изслушване на енергийния министър заради санкциите на САЩ и "Лукойл"

Депутатите на Доган от Алианса за права и свободи ще настояват за изслушване на енергийния министър Жечо Станков в парламента във връзка с новите американски санкции срещу Русия. По-рано днес премиерът Росен Желязков предупреди, че те ще засегнат и рафинерията на "Лукойл" в Бургас. По-рано днес изслушвания поискаха и от ПП-ДБ.

Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия. Част е, защото се притежава косвено повече от 90% от руския Лукойл, така че рафинерията попада в този санкционен режим. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, ние имаме един месец, в който трябва да направим национално решение за това как да подходим като държава", каза премиерът и уточни, че това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, рафинерията не работи с руски петрол, но тъй като ограниченията по смисъла на санкциите имат финансово измерение - ще има затруднения за рафинерията с оглед на нейната собственост.

От АПС изразиха опасения от вдигане на здравната вноска и забавяне в бюджетната процедура. Бившият социален министър Хасан Адемов обясни, че ако бъдат изпълнени исканията на протестиращите млади лекари, вероятно ще се наложи да се увеличи вноската за здраве, защото иначе няма от къде да дойдат парите.