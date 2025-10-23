ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задръствания и хаос в Кърджали заради затворен участък от основен булевард

Ненко Станев

Участък от най-натоварения кърджалийски булевард "Беломорски". СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Затварянето на участък от основния бул. "Беломорски" предизвикаха големи задръствания и хаос в движението в централната част на Кърджали. Булевардът е един от най-натоварените в града и ежедневно по него преминава голям поток от автомобили, включително и транзитен трафик към Гърция. Причината за затварянето е ремонтните дейности по реконструкцията на булеварда. Потокът от автомобили се пренасочва от кръстовището край учителския институт по малката уличка "Отец Паисий". Решението изненада шофьорите и предизвика остри реакции, защото при старта на ремонта изпълнителите уверяваха, че няма да се стига до пълно затваряне на пътя.

Задръстванията се образуват по няколко основни улици в центъра, включително по алтернативните маршрути, които не могат да поемат натоварения трафик. Много шофьори сигнализираха за закъснения и трудности при придвижването в пиковите часове.

Потокът от автомобили се пренасочва по малката уличка "Отец Паисий".
