ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пазарджик – Вакарел, движението...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21562472 www.24chasa.bg

Вигенин: Европа трябва да продължи разширяването си с увереност и без разединение

1216
Кристиан Вигенин Снимка: Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП

Европа трябва да продължи разширяването си – с увереност и без разединение. Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в изказването си по време на дебата относно Доклада на ЕП за институционалните последици от преговорите за разширяване на ЕС.

Вигенин подчерта, че разширяването и институционалната реформа не си противоречат, а се допълват и заедно гарантират стабилността и ефективността на Европейския съюз.

„Перспективата за членство в ЕС и последващото присъединяване остават най-силните двигатели за трансформация, стабилност и помирение на нашия континент," заяви той. „Разширяването на изток и югоизток не е просто географски въпрос, а изпълнение на обещанието за единна и стабилна Европа", изтъкна Вигенин.

Евродепутатът акцентира, че институционалната реформа не трябва да се използва като претекст за забавяне на разширяването, а напротив — да се разглежда като необходима подготовка за бъдещо успешно приобщаване на нови членки. Той предупреди, че по най-чувствителните теми — като външната политика, отбраната и присъединяването на нови страни — единодушието остава необходимо, за да се гарантира легитимността и сплотеността на Съюза.

„Силата на Европа е в способността ѝ да прави реформи без колебание и да се разширява без разединение. Нека продължим напред с увереност, като укрепваме институционалната си стабилност и държим вратата отворена за тези, които са готови да споделят нашето бъдеще," заключи Вигенин.

Кристиан Вигенин Снимка: Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
Кристиан Вигенин Снимка: Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП
Кристиан Вигенин Снимка: Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание