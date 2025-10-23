Желязков: България полага максимални да спре трафика и каналджийството

„България полага максимални усилия за осигуряване на стабилна защита на външните граници и за противодействие на незаконните дейности на мрежите за трафик и каналджийство." Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на участието си в среща на високо равнище, посветена на темата за миграцията, организирана от министър-председателя на Италия Джорджа Мелони и министър-председателя на Дания Мете Фредериксен. Разговорът се състоя преди днешното заседание на Европейския съвет и събра европейски лидери за обсъждане на общите предизвикателства, свързани с управлението на миграционните процеси, защитата на външните граници на ЕС и задълбочаването на партньорството с трети държави. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Министър-председателят изтъкна, че връщанията на нелегални мигранти са ключов елемент от ефективното управление на миграционните процеси, като България подкрепя създаването на обща европейска система за връщане, основана на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО взаимно признаване на решенията за връщане. Премиерът отбеляза активизирането на комуникацията с трети държави, които представляват миграционен риск, и приветства продължаването на ангажимента на Европейската комисия и агенциите на ЕС в този диалог.

Като добър пример в тази насока премиерът посочи съвместното писмо относно доброволните и принудителни връщания в Афганистан, подписано от 20 министри на вътрешните работи на държавите членки на ЕС, включително България. По думите му инициативата ще допринесе за по-координиран и ефективен общоевропейски отговор на предизвикателствата, свързани с връщанията.

Росен Желязков приветства и продължаващата работа на ЕС по усъвършенстване на правилата, свързани с концепцията за „сигурна трета държава" и списъка на „държави на произход, считани за сигурни", като увери, че България остава конструктивен и надежден партньор в предстоящите дискусии.

Премиерът Желязков подчерта подкрепата на страната ни за иновативни решения в областта на миграцията, включително създаването на европейска правна рамка за центрове за връщане, в съответствие с международното право и с СПАЗВАНЕ НА основните права на човека.

В заключение министър-председателят Желязков изтъкна, че трайното решение на миграционните предизвикателства изисква устойчиво развитие в държавите на произход и транзит, като следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС трябва да осигури достатъчно ресурси за гъвкаво финансиране в тази посока.