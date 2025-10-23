След смъртта на асеновградския художник Геракси Гераксиев синът му е с тежка диагноза

Близките събират спешно 20 000 евро за спасяване на 19-годишното момче, предлагат картини

Едно момче в разцвета на младостта се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек в Турция, за да живее. Каузата обедини десетки приятели и почитатели на отишлия си без време художник Геракси Гераксиев от Асеновград.

Сега синът му - 19-годишният Атанас Гераксиев, се бори за живота си. Майката Ваня Гераксиева е сломена и моли всеки, който може да откликне.

"Понякога животът ни изправя пред изпитания, за които нито думите, нито силата ни стигат. С Герака винаги сме дарявали за различни каузи, сега се налага да съм от другата страна и да се боря за правото на нормален и щастлив живот за сина ни, който от юли месец е на хемодиализа", разказва тя.

За кратко време - до 31 октомври, трябва да бъдат набрани 20 000 евро за бъбречна трансплантация на сина й. Ваня обявява търг с картина на съпруга й, който си отиде м.г., преди да навърши 50 години.

Платното е 50х60 см, маслени бои, а началната му цена е 3000 лв. със стъпка от 300 лева. Крайна дата на търга 27 октомври в 18 часа.

"Всеки, който участва, става част от нашата история на любов, загуба и надежда. Благодаря от сърце на всеки, който ще се включи", пише Ваня.

И художникът Веско Стайков пуска своя картина на търг за подпомагане на същата кауза. Той предлага пейзаж от Асеновград. Размерът на платното е 30х40 см, рамкирана. Началната цена е 450 лева, стъпка на наддаване 100 лева. Краят е обявен за 26 октомври. И своя картина пуска на търг за същата кауза художникът Веско Стайков. Тя представлява пейзаж от Асеновград.

В случай, че някой не може да купи картините, но иска да помогне, сметката е:

BG17STSA93000030650232

STSABGSF

Анастас Гераксиев Гераксиев