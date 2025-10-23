Вдигнаха на 20 г. присъдата за мъж, убил жена си пред децата в Бозвелийско



По-тежко наказание наложи Апелативният съд във Варна на подсъдим за убийството на съпругата си по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост, съобщиха от пресслужбата на съда. Мъжът ще бъде лишен от свобода за 20 години, вместо постановената в края на миналата година от Окръжния съд в града 18-годишна присъда.

Първоинстанционната присъда бе обжалвана от защитата и частните обвинители.

Подсъдимият е признат за виновен в това, че на 6 февруари в село Бозвелийско умишлено умъртвил 27-годишната си жена. На следващия ден от прокуратурата съобщиха, че срещу него ще бъде повдигнато обвинение за убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин, припомня БТА.

Решението подлежи на касационна проверка от Върховния касационен съд.