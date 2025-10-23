ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Вълчев откри обновени общежития за 1200 б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21563207 www.24chasa.bg

Задържаха 22-годишен, пребил и ограбил пловдивчанин в пазарджишко село

Диана Варникова

[email protected]

1388
Полицейска кола

Млад мъж, извършил грабеж, е установен и задържан от служители на РУ-Пазарджик. Във вторник вечерта на улица в пазарджишкото село Мало Конаре 45-годишен жител на гр. Пловдив бил нападнат от непознат мъж. Използвайки физическа сила нападателят бутнал на земята жертвата си и взел от него банкнота с номинал от 100 лева. След получаване на сигнал за случилото се екипи на полицейското управление в Пазарджик и участъка в Лесичово предприели незабавни действия за разследване на случилото се. Проведени са заградителни мероприятия на територията на цялото село Мало Конаре и не след дълго грабителят бил спипан. Оказало се, че той е 22-годишен жител на същото населено място. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса