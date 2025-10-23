Задържаха 22-годишен, пребил и ограбил пловдивчанин в пазарджишко село

Млад мъж, извършил грабеж, е установен и задържан от служители на РУ-Пазарджик. Във вторник вечерта на улица в пазарджишкото село Мало Конаре 45-годишен жител на гр. Пловдив бил нападнат от непознат мъж. Използвайки физическа сила нападателят бутнал на земята жертвата си и взел от него банкнота с номинал от 100 лева. След получаване на сигнал за случилото се екипи на полицейското управление в Пазарджик и участъка в Лесичово предприели незабавни действия за разследване на случилото се. Проведени са заградителни мероприятия на територията на цялото село Мало Конаре и не след дълго грабителят бил спипан. Оказало се, че той е 22-годишен жител на същото населено място. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.