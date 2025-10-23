Да се вдигат ли данъците разнежи бивши министри със спомени за Борисов като Рамбо

Отново се поставя въпросът дали може да се върже смислен бюджет без повишаване на данъци. По този повод се сетих за една случка от вече далечната 2010 г. Това написа в своя фейсбук публикация Трайчо Трайков кметът на столичния район „Средец" и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет на Бойко Борисов.

Бяхме някъде с премиера и той, както обикновено, отговаряше на многобройни журналистически въпроси по животрептящи теми. Слушах разсеяно, докато в един момент не чух "вдигаме ДДС-то на 24%".

Бааам! Нашето правителство до момента имаше твърда и последователна позиция, че ще изведем страната от финансовата криза, без пипане на данъците, а сега изведнъж четири процентни пункта нагоре за най-важния данък!

Веднага звъня на финансовия министър: "Симеоне, вярно ли ще вдигаме ДДС-то??" Той казва трудно е положението, смятаме различни варианти, но искаме да го избегнем.

На следващия ден имах телевизионно участие и коментирах, че повишаването на ДДС ще вкара пари в бюджета, но ще натисне и без това свитото потребление и в крайна сметка ще намали базата, от която се събира. В този смисъл това не е добър ход и е нещо като последен куршум, който имаме и ако го изстреляме неразумно, след това сме беззащитни за години напред.

На още по-следващия ден - беше събота - рано сутринта звъни телефонът, поглеждам - ББ. "Трайков, я ела тука в Бояна".

Паля колата, отивам, влизам, а там премиерът седи и пуши пура, а пред него вестник и на първа страница огромно заглавие: "Трайков: вдигането на ДДС е последният куршум на правителството".

Поговорихме малко, кви са тия куршуми и т.н и той ме пита - а Дянков какво мисли по въпроса? Казвам - твърдо е и той да не вдигаме данъци. Той казва добре, я да му се обадим да дойде и той.

Вече тримата седим и премиерът обобщава - добре, значи вие и двамата смятате да не пипаме ДДС-то. Обаче ако не се получи си подавате оставките, съгласни ли сте?

Ние в един глас: Да!

Тръгнахме си от срещата - аз с маслен портрет на премиера, изпратен от фен, за който имах неблагоразумието да отбележа, че е интересен, а финансовият министър - с бутилка уиски ("Като си тръгнал да раздаваш подаръци, аз може ли да взема уискито?")

2010 приключи с бюджетен дефицит около 3%, 2011 - 2%, а 2012 - 0.8%.

Съотношението дълг/БВП остана около 16%.

"Точно така беше, но си заслужава да покажеш снимка на портрета. Беше по сюжет Рамбо", коментира под публикацията му бившият финансов министър Симеон Дянков.