65-годишен грузинец, издирван с Червена бюлетина, заловиха във Варна

Полиция


Гражданин на Грузия, издирван с Червена бюлетина, е задържан във Варна, съобщиха днес от пресцентъра на дирекцията на полицията в крайморския град. Мъжът е на 65 години.

Той е бил спрян от служители на Първо районно управление, които се опитал да заблуди, като им представил фалшив документ за самоличност. Криминалистите бързо установили истината и го задържали.

От полицията уточниха, че грузинецът е издирван с Червена бюлетина от Интерпол – Москва заради разследване, свързано с дейността на организирана престъпна група, допълва БТА.

