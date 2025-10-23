ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков поздрави новия премиер на Япония Санае Такаичи

Росен Желязков Снимка: Министерски съвет

България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, основани на взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности. Това подчерта премиерът Росен Желязков в писмо до новия министър-председател на Япония Санае Такаичи по случай нейното избиране на поста. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

„Уверен съм, че традиционното приятелство между нашите две страни ще ни позволи да задълбочим прагматичното сътрудничество и да реализираме пълния потенциал за съвместна работа във всички области от взаимен интерес в рамките на стратегическото партньорство, установено тази година", добавя той.

В писмото си премиерът изразява най-високата си почит към новия японски министър-председател и ѝ пожелава успех във високоотговорната ѝ мисия.

Росен Желязков Снимка: Министерски съвет

