Мъж заплашил продавачка с нож, за да ограби касата на магазин

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, принудил жена да му даде пари от каса на магазин, като я заплашил с нож.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13.10.2025 г. около 05,10 часа в ж.к. „Студентски град" в гр. София, обвиняемият Б.П. с цел да набави за себе си имотна облага, принудил Г.Г. да му даде всички пари от касата и кутията на магазина. За целта Б.П. я заплашил, като насочил нож към пострадалата, размахал го и й казал: „Дай ми парите от касата, събери ми парите от касата и ми дай общите пари от кутията". С това причинил имотна вреда в размер на 841 лв. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият Б.П. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".