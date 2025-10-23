Радев: Виетнам е приоритетен партньор на България в Югоизточна Азия

По време на посещението на генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия у нас двустранните отношения с Виетнам бяха издигнати на ниво стратегическо партньорство

За българската страна Виетнам е не само приоритетен партньор в региона на Югоизточна Азия, а и страна, с която ни свързват здрави исторически връзки на дългогодишно приятелство, взаимопомощ и уважение. Това заяви президентът Румен Радев, който заедно с генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия То Лам направиха съвместни изявления пред медиите след официалното посрещане на виетнамския ръководител у нас. В Гербовата зала на „Дондуков" 2 Румен Радев и То Лам обявиха приемането на съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между Република България и Социалистическа република Виетнам, като двамата приветстваха документа като основа за задълбочаване и разширяване на ползотворното сътрудничество. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Посещението на виетнамския лидер у нас е по покана на българския държавен глава и се провежда в контекста на 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Социалистическа република Виетнам.

На площад „Св. Александър Невски" Румен Радев и съпругата му Десислава Радева посрещнаха То Лам и съпругата му Нго Фъонг Ли с официална церемония. Българският президент и генералният секретар проведоха среща на „четири очи", след която ръководиха пленарните разговори между официалните делегации на България и Социалистическа република Виетнам.

Президентът Румен Радев посочи, че приемането днес на Съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство придава нова динамика в двустранните отношения. Българският държавен глава и виетнамският ръководител отбелязаха интензивния политически диалог на всички нива, както и засилването на доверието между двете държави. По думите на То Лам съвместната декларация е важен етап, който създава основата за задълбочаване на връзките между народите на двете страни за мир, стабилност и развитие в региона и света. То Лам представи виждането на виетнамската страна за бъдещото развитие на двустранните отношения в контекста на издигането им на равнище стратегическо партньорство под формата на разгърната програма, включваща редица приоритетни области и конкретни форми за взаимодействие.