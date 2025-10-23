Сарафов уверил съпругата на прокурор Иво Илиев: Нападението няма да остане ненаказано

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разговарял със съпругата на прокурора от Софийската градска прокуратура Иво Илиев и е изразил дълбокото си съчувствие за случилото се, научи "24 часа".

Магистратът, който до юни беше зам.-шеф на СГП, беше нападнат в понеделник вечерта в подземния гараж на кооперацията, в която живее. Той продължава да е в тежко състояние и е настанен в реанимацията на болница "Токуда". Според неофициална информация бил ударен четири пъти с чук по главата. Образуваното досъдебно производство е за опит за убийство.

В разговора със съпругата на прокурор Илиев обвинител номер 1 е подчертал, че нападението срещу прокурор е посегателство върху всеки български магистрат, което не може да остане ненаказано.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов бил и в непрестанна комуникация с министрите на вътрешните работи и на правосъдието, с главния секретар на МВР и на оперативните служби, които работят по разкриването на извършителя на опита за убийство на бившия заместник-градски прокурор ма София.