Хванаха 16 пияни и 8 дрогирани зад волана за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 5 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 11 двама - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, а други трима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

16 199 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 226 водачи и пътници. Съставени са 4946 фиша и 739 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.