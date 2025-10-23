Община Пловдив уволни съпругата на ексдепутат от ГЕРБ, тя води дела

Изплатено й е обезщетение от над 8 хил. лв.

Съпругата на бившия депутат от ГЕРБ Тервел Георгиев - Атанаска, е била уволнена от община Пловдив и води дела с искане за обезщетение. Тервел Георгиев подаде оставка от парламента през декември м. г., защото като адвокат на един от подсъдимите за жестокия побой над журналиста от "24 часа" Слави Ангелов за пореден път стана причина за отлагане на делото. На четвъртата година от старта на процеса Георгиев провали заседание заради високо кръвно. А в същото време беше един от говорителите на необходимостта от съдебна реформа. Община Пловдив

Атанаска Георгиева започва работа в община Пловдив през април 2021 г. като главен експерт в отдел "Канцелария на кмета и протокол". Тогава кмет е Здравко Димитров. Тя има две магистърски степени - "Български език и история" и "Право". В началото на мандата на следващия градоначалник - Костадин Димитров, е направена промяна в структурата на администрацията и въпросният отдел става част от дирекция "Канцелария на кмета и комуникации". За работа там се изисква различно висше образование и владеене на чужд език на ниво В2 и/или С1, доказано със сертификат. Георгиева не отговаря на тези изисквания и е освободена.

Оспорва в съда уволнението си е възстановена на работа от съда на 15 юли м. г. и в същия ден договорът й е прекратен отново. Следва ново дело и Районният, а след това и Окръжният съд в Пловдив отменят заповедта, с която е оставена без работа, защото успехът от държавните й изпити по руски и английски език доказва, че тя покрива изискванията за новата длъжност. Тя обаче не е поискала да бъде възстановена на позицията си в общината.

На Георгиева е изплатено обезщетение от над 8 хил. лв. за периода, в който е била безработна. Тя претендира за още 1662 лв., но искът й е отхвърлен.

Решението за това не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВКС.