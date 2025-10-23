ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

42-годишен подпали апартамента си с незагасена цигара в Бургас, има тежки изгаряния

Мъжът е изгорил апартамента си. СНИМКА: Пиксабей

Млад мъж е със сериозни изгаряния от пожар в жилищен блок в Бургас

Според полицията, огънят е пламнал след като мъжът е заспал с незагасена цигара Сигнал за инцидента е подаден около 13:00 часа, като на място са изпратени екипи на пожарната и полицията. От МВР съобщиха за БНТ, че е се е запалил апартамент на седмия етаж в бл. 35 в к-с "Славейков".

При пожара е пострадал 42-годишен мъж, който е с тежки изгаряния по лицето и ръцете. Той ще бъде транспортиран с медицински хеликоптер до Варна, където ще бъде настанен за лечение в Клиниката по изгаряния.

По информация на полицията, пожарът е възникнал, след като мъжът е заспал с незагасена цигара.

Мъжът е изгорил апартамента си. СНИМКА: Пиксабей

