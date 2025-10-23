Шарка плъзна в стадото с овце на Рилския манастир, май е от дарени животни за празника

Шарка плъзна в стадото с овце на Рилския манастир. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в животновъден обект, собственост на Рилската света обител – Рилски манастир. Сигналът до компетентните органи е подаден своевременно от отговорника на стадото при установяване на клинични признаци, съответстващи на болестта. Оказано е пълно съдействие на ветеринарните власти.

Епизоотичното проучване е установило, че най-вероятно проникването на заболяването в това изолирано стопанство е от дарение на животни с неизяснен здравен статус (без ушни марки и без ветеринарномедицински свидетелства, без да знаят, че същите са в инкубационен период), направено във връзка с храмовия празник на Рилския манастир.

В петък в сградата на Общината в гр. Рила се организира среща с животновъдите от региона. Ще бъдат предоставени важни разяснения и подкрепа за справяне със ситуацията.

БАБХ напомня, че всяко придвижване и въвеждане на животни в стопанства следва да се извършва при стриктно спазване на ветеринарномедицинските изисквания и правилата за биосигурност. Агенцията апелира към всички животновъди, дарители и институции да проявяват особена отговорност при извършване на дарения или прием на нови животни. Спазването на тези мерки е от съществено значение за опазване здравето на животните и ограничаване разпространението на заразни болести по тях.