ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бизнесът ще плаща утре с 13 на сто по-евтин ток

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21564419 www.24chasa.bg

Водата на търновци вече се избистря

Дима Максимова

[email protected]

1164
Вода СНИМКА: Pixabay

В по-голямата част от изследваните пунктове в старата столица водата е приемлива за потребителите по показател мътност.
По този признак в Горна Оряховица и Лясковец се констатира значително подобрение. Това са последните заключения на РЗИ след проведеното изследване на водни проби към 23 октомври.

От здравното ведомство информират, че питейната вода от 5 утвърдени пунктове в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци" – Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба № 9 за качеството на водата.

Вече са приключили дейностите по почистване и крайна дезинфекция на водоснабдителните съоръжения – резервоари и водопроводна мрежа, с отваряне на оттоците в Лясковец, а във Велико Търново и Горна Оряховица ще продължат до края на седмицата.

По отношение на изворните чешми, които провокираха интереса на много хора като алтернативни източници на животворна течност, от РЗИ напомнят, че крият рискове.

„Консумацията на вода от местни водоизточници е лична отговорност на всеки един от нас", посочват от ведомството.
Допълват, че на територията на областта са регистрирани 8 местни обществени водоизточника, които са вписани в Регистъра на обектите с обществено предназначение. Седем от тях се намират на територията на община Горна Оряховица, а един е в община Велико Търново. Единствено в тях се извършва периодичен мониторинг и контрол съгласно здравните изисквания, но водата им е с непостоянни качества.

Вода СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса