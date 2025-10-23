Жертвите на тройния убиец от Люляково подпалени живи (Обновена, видео)

Жертвите на 25-годишния Фахри Мустафа от Люляково са били подпалени живи. Това става ясно от съдебно-медицинските експертизи, изследвали количеството въглероден окис в кръвта на жертвите, каза прокурор Дарин Христов. 48 % е било веществото в кръвта на момичето и по 18 % - в кръвта на двете жени. Първо е застреляна сестрата, после майката и лелята. След това се им нанесени порезни рани и накрая са подпалени. Но все още са били живи.

25-годишният мъж е обвинен в умишлено убийство на майка си, леля си и 13-годишната си сестра. Фахри Мустафа говори трудно, заеква и повтаря, че не знае. Той все още отрича да е извършил тройното убийство. "Не съм аз, нямам пушка", каза едва Фахри.

Пред служебния защитник Стефан Кенов казал, че е живеел в изоставена тоалетна на селския стадион в Люляково.

С ловна пушка със сачми за глигани и с нож нападнал близките си мъжът от руенското село Люляково. Трагедията стана призори във вторник. За 2-3 минути той произвел 7 изстрела, убивайки майка си, леля си и 13-годишната си сестра. С приклада на пушката ударил 7-годишното си братче, след което го намушкал с нож. Със същото хладно оръжие нанесъл множество рани по телата на двете жени и момичето. Фахри дни наред е следял майка си, леля си и сестра си.