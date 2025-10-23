Решено: такситата в София поскъпват с близо 20% от Нова година

С 18,6% ще се увеличат тарифите, на които возят такситата в София от Нова година. Минималната дневна тарифа ще е 1,43 лв. или 0,73 евро при 1,21 лв. на км сега. Максималната дневна тарифа пък става 2,43 лв. или 1,24 евро при цена в момента 2,05 лв. на км. Минималната нощна тарифа ще поскъпне от 1,39 лв. на 1,65 лв. или 0,84 евро, а максималната - от 2,51 лв. на 2,98 лв. или 1,52 евро. Това решиха столичните общински съветници.

Освен промяната на цените СОС прие и методика за автоматично индексиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за км пробег. Методиката има 3 критерия с различна тежест - инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15%, а горивата - 10%. Така всяка година на база на тази методика ще се актуализират цените като общинската транспортна дирекция трябва ежегодно до 30 септември да внася становище с предложение.