Балотаж не избра кой да оглави общинския съвет в Пазарджик

Две гласувания днес не избраха до момента кой да оглави общинския съвет в Пазарджик, след като новите съветници положиха клетва и пристъпиха към избор на "първия сред равни".

Първоначално бяха номинирани трима кандидати за поста - водачът на листата на ДПС-Ново начало Десислава Тодорова, водачът на листата на ПП-ДБ д-р Елисавета Георгиева и Атанас Николов от "Възраждане". На първото гласуване двете дами събраха съответно 19 и 12 гласа, а избраникът на "Възраждане" - 2 гласа. Имаше и 8 недействителни бюлетини. Стигна се до повторно гласуване, което също не доведе до избор на председател на ОбС.

За Десислава Тодорова гласуваха 19 общински съветници, а за д-р Елисавета Георгиева - 13 души.

Председателят на 5-членната комисия по избора Лиляна Мърхова-Присадникова съобщи, че при балотажа са гласували 41 общински съветници. Намерени са 32 валидни и 9 недействителни бюлетини. При така създалата се ситуация се открива нова процедура по избор на председател на ОбС и ще се правят нови номинации.

В новия общински съвет в Пазарджик има представители на 14 партии и коалиции.