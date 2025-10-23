Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите отбеляза 33 г. от своето основаване

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Русе проведе тържествена церемония по дипломиране на Випуск 2025 и отбеляза 33 г. от основаването си. Специални гости бяха кметът Пенчо Милков и неговият заместник Енчо Енчев.

„Запомнете добре днешния ден и си спомняйте за него винаги, когато се обезверите. Вашите усилия и постоянство ви доведоха дотук и занапред ще ви отварят още врати, ако ги съхраните като навици. Днес вие правите не само себе си горди, но и вашите семейства, които са дошли да споделят този специален момент вас, вие сте на първо място пример за тях", обърна се кметът към абсолвентите бакалаври и магистри. Той изтъкна и тяхната роля за това обществото да се развива успешно. „Правете добро винаги, когато можете, нека тази мисъл ръководи всяко ваше действие", каза им още кметът.

Ректорът на висшето учебно заведение пожела на завършващите студенти да мечтаят дръзко. „Ако не работите всеки ден по малко за постигане на мечтата си, някой друг ще ви наеме да реализирате неговата мечта", каза също доц. д-р Светла Димитрова.

По време на тържественото събитие бяха връчени дипломите на 55 бакалаври и 32-ма магистри. С професорска титла бе удостоена и ръководителката на филиала в Русе доц. д-р Екатерина Арабска.

От Областна администрация приветствие отправи експертът връзки с обществеността Георги Георгиев, а гост на церемонията бе още и проф. Красимир Ениманев – председател на Общото събрание на Русенската стопанска камара.