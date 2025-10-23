Окръжният съд в Добрич остави в ареста 44-годишен наркопласьор на марихуана

Окръжният съд в Добрич определи мярка за неотклонение „Задържане под стража" на 44-годишен мъж, привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 21 октомври 2025 г., в Добрич, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - марихуана с бруто тегло 202,96 грама и амфетамин с бруто тегло 0,74 грама, и разпространил марихуана с бруто тегло 88,49 грама на друго лице.

Държаните без съответно разрешително наркотици били открити при претърсване в дома, обитаван от обвиняемия. В жилището били намерени още пари, инвестиционно злато, електронна везна.

Окръжният съд прецени, че е налице обосновано подозрение за съпричастност на лицето към предявеното обвинение, което е било и основанието на органите на досъдебното производство да му повдигнат такова. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение, е тежко по смисъла на закона, наказуемо с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от 5000 до 20 000 лева. С оглед на предвиденото наказание, съдът намира, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие с цел избягване на евентуална бъдеща наказателна репресия.

Мъжът е осъждан нееднократно, включително и е изтърпявал ефективно наказание лишаване от свобода, има данни, че се движи в среди на криминално проявени лица. Посоченото обосновава извода на съда и за реална опасност при по-лека мярка обвиняемият да извърши и друго престъпление.