Патриарх Даниил ще отслужи молебен за децата с увреждания

На 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица „Всех скорбящих радост", Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната света Литургия в столичния храм „Покров Богородичен".

След светата Литургия той ще отслужи Молебен за децата с увреждания.

9:00 часа – Начало на светата Литургия

11:00 часа – Молебен за децата с увреждания

От 2018 г., по решение на Св. Синод, всяка година на 24 октомври се отслужва Молебен за децата с увреждания и техните семейства