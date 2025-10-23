Патриарх Даниил ще отслужи молебен за децата с увреждания

На 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица „Всех скорбящих радост", Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната света Литургия в столичния храм „Покров Богородичен".
След светата Литургия той ще отслужи Молебен за децата с увреждания.
9:00 часа – Начало на светата Литургия
11:00 часа – Молебен за децата с увреждания
От 2018 г., по решение на Св. Синод, всяка година на 24 октомври се отслужва Молебен за децата с увреждания и техните семейства