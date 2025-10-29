Виктория Митева: „Искам да направя кафявото отново модерно“

В новия епизод на „Културна Варна“ гостува една жена, за която изкуството е не просто професия, а начин на живот. Виктория Митева – основателка и кураторка на галерия "Папийон", която тази година навършва пълнолетие, и от близо година – оперативен директор на Фестивалния и конгресен център. В разговора тя разказва за своите усилия да върне духа на варненската култура там, където й е мястото – в сърцето на града, а не само през лятото.

„Искам да направя кафявото отново модерно“, казва тя с усмивка, визирайки и буквално, и метафорично обновяването на емблематичната кафява сграда на Фестивалния комплекс. Говорим за новите естетики във Варна, за мисията да се възпитава вкус, за джаза като културен дом, за публиката, която вече гони авторите, и за онова усещане, че изкуството може да възпитава чрез красота и естетика на взаимоотношенията.

Това е разговор за града, за хората му, за онези, които не просто обичат културата, а я правят възможна.

Чуйте целия епизод с Виктория Митева – гласа на модерната Варна.

Проектът е съфинансиран от фонд „Култура", община Варна