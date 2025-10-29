ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срути се седеметажен блок в Турция, спасителни еки...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Виктория Митева: „Искам да направя кафявото отново модерно“

Специален проект

1904
Виктория Митева: „Искам да направя кафявото отново модерно“
Снимка: Личен архив

В новия епизод на „Културна Варна“ гостува една жена, за която изкуството е не просто професия, а начин на живот. Виктория Митева – основателка и кураторка на галерия "Папийон", която тази година навършва пълнолетие, и от близо година – оперативен директор на Фестивалния и конгресен център. В разговора тя разказва за своите усилия да върне духа на варненската култура там, където й е мястото – в сърцето на града, а не само през лятото.

„Искам да направя кафявото отново модерно“, казва тя с усмивка, визирайки и буквално, и метафорично обновяването на емблематичната кафява сграда на Фестивалния комплекс. Говорим за новите естетики във Варна, за мисията да се възпитава вкус, за джаза като културен дом, за публиката, която вече гони авторите, и за онова усещане, че изкуството може да възпитава чрез красота и естетика на взаимоотношенията.

Това е разговор за града, за хората му, за онези, които не просто обичат културата, а я правят възможна.

Чуйте целия епизод с Виктория Митева – гласа на модерната Варна.

Проектът е съфинансиран от фонд „Култура", община Варна

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Подкаст: Разходка във времето и архитектурния облик на Варна с Християн Облаков

Подкаст: Разходка във времето и архитектурния облик на Варна с Християн Облаков

17.10.2025, 08:55
Снимка: Елица Матеева (предоставена от личния архив на Д. Трайчев)
Подкаст: Димитър Трайчев: Във Варна има независими културни събития, които трябва да бъдат подкрепяни – те са бъдещата памет

Подкаст: Димитър Трайчев: Във Варна има независими културни събития, които трябва да бъдат подкрепяни – те са бъдещата памет

08.10.2025, 14:55
Подкаст: Христо Петков: Имаше години, в които във Варна сякаш всичко западаше, но днес градът се променя за добро

Подкаст: Христо Петков: Имаше години, в които във Варна сякаш всичко западаше, но днес градът се променя за добро

02.10.2025, 10:45
Виж всички
НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание