Предложение: всеки месец дрегери в парламента, ако светнеш - без заплата

Депутатите да се тестват за наркотици всеки месец, а при отказ или положителен резултат да не получават заплата. Това предлагат депутатите от ПП-ДБ Даниел Лорер и Явор Божанков в предложение за промяна на правилника на парламента.

Идеята им е народните представители да се подлагат на полеви тест всяка първа сряда от месеца. Ако отсъстват, председателят трябва да организира тестването им по друго време. При отказ да минат дрегера, депутатът няма да има право да участва в пленарните заседания, докато не се тества. Ако някой избраник се окаже с положителен резултат, ще бъде отстранени от три пленарни заседания. По правилник обаче, ако депутат отсъства три поредни дни, получава само една трета от заплатата си.

Интересни са обаче мотивите им. И преди много пъти се е предлагало депутатите да се тестват за наркотици - например "Възраждане" го предлага в началото на почти всеки нов парламент, но все не минава. Те предлагат тестовете за наркотици, за да бъдат като пропускателен режим в парламента, понеже често обвиняват депутати от други групи, че идват нетрезви на работа. Сега обаче Лорер и Божанков обясняват, че всъщност търсят справедливост - полевите тестове за наркотици често дават грешни резултати и това е доказано много пъти.

"При това положение е напълно оправдано и необходимо народните представители – тези, които създават законите, да подлежат на същия контрол, който важи за гражданите. Въвеждането на регулярни полеви тестове за употреба на наркотични вещества сред народните представители има символичен и морален смисъл

- показва, че няма привилегировани пред закона. Ако българските граждани са длъжни да се подлагат на тест, който може да съсипе животите им, то е редно и законодателите да бъдат готови да понесат същия риск и отговорност. Важно е водачите да шофират трезвени, но е също толкова важно законодателят да създава нормите, които всички следват, докато е трезвен", пишат вносителите.