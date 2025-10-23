Никола Барбутов обратно в ареста заради нови доказателства - телефонни разговори и съобщения

Магистратите се позоваха на техническа експертиза на мобилни устройства

Софийският апелативен съд върна в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Днес се гледаше изменението на мярката му на втора инстанция. Преди седмица Софийският градски съд я промени от "задържане под стража" в "домашен арест".

Барбутов е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Той и бизнесменът Петър Рафаилов бяха арестувани в края на юни, след като кметовете на столичните райони „Люлин" и „Младост'' обявиха, че им е оказван натиск за обществени поръчки.

Софийският апелативен съд днес се позова на съдебнотехническа експертиза на телефонни разговори и съобщения в приложения между Барбутов и свидетели. От тях ставало ясно, че се обсъждат обществени поръчки. В разговорите фигурирало и лице, чиито номер бил международен.

Техническата експертиза е изготвена по искане на прокуратурата и е пристигнала на 22 октомври, стана ясно на заседанието. Държавното обвинение обаче не се позова на нея по време на пледоариите си. Въпреки това съдът я взе предвид.

Магистратите заключиха, че опасност от укриване няма, както и опасност от извършване на повторно престъпление, но в служебен план, тъй като Барбутов вече не е на длъжността, която изпълнявал - подал е оставка. Имало обаче опасност от извършване на престъпление срещу правосъдието, ако е под домашен арест. Причината - мярката не би го възпряла да осъществи контакт със свидетели.

Според съда не е разколебано и предположението за съпричасността към престъплението - доказателствата го потвърджавали. Те говорели за системно влияние при координирането на обществени поръчки, където водеща роля е имал Никола Барбутов.

Държавното обвинение също подчерта, че съмнението за съпричастност към престъплението, за което е обвинен, не е разколебано. От събраните до момента доказателства се правел извод за висока степен на организираност в т.нар. престъпна група. Свидетели също разказали за сдружение, в което имало координираност.

Прокуратурата твърди, че Барбутов е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.

Прокурорите констатираха и че обществената опасност от извършване на ново престъпление е завишена, а по производството все още се извършвали "ритмични" следствени действия.

Защитата на Барбутов поиска по-лека мярка. Според адв. Даниела Доковска той няма как да влияе на свидетели, ако бъде пуснат, тъй като клиентът ѝ вече не заемал длъжност в общината.

Юристката допълни, че обвинението се крепяло на показанията на двама районни кметове, чиито твърдения и думи не били проверявани за достоверност вече 4 месеца.

"В тях не се твърди, че са разменяни пари, нито, че някоя фирма изобщо е кандидатствала за обществена поръчка. Прокуратурата бездейства по политически съображения", обясни адв. Доковска като отбеляза, че все още не се разпитани някои от ключовите свидетели.

"Искаме една справедлива мярка за неотклонение, по-лека от домашен арест. Прокуратурата да разследва, за да има обективна истина по делото", допълни тя.

В последните си думи пред съда Барбутов каза: "Вече 123 дни се намирам в следствения арест. Имам две малки деца. Към този момент искам само да съм до тях и да се грижи за тях."