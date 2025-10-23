Мъж на мотоциклет се заби челно в бус и загина на пътя Царева ливада – Дряново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и бус ограничава движението в едната лента по пътя Царева ливада – Дряново. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията около 15:00 ч. днес. По първоначална информация 64-годишен мъж, управлявайки мотоциклет, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в бус. Водачът на мотоциклета е загинал.

Извършва се оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване, допълват от полицията.