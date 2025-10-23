Комисията по транспорт и съобщения прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения

Комисията по транспорт и съобщения прие на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Направените промени са на база приетите на първо четене от парламента два законопроекта – на Министерския съвет и на Мартин Димитров („Продължаваме Промяната – Демократична България“) и група народни представители.

Промените имат една основна цел – да се осигури пълното прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги по европейския регламент относно единния пазар за цифрови услуги, заяви пред БТА заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков.

Бяха приети и промени, свързани основно със защита на потребителите на мобилни услуги, посочи той. „Осигурява се правото на физически лица да прекратяват вече сключени договори при промяна в условията им и предварително обявяване от страна на мобилните оператори, без неустойки“, заяви също той.

Народният представител Мартин Димитров разясни, че приетият текст предвижда „на практика да може да се откажеш при всяка индексация на цената по срочен договор без неустойка“. Той обобщи това като голяма крачка. Това е ценно, защото вкарва операторите в допълнителен конкурентен режим, смята той. По думите му, след приемането на промени в Закона за електронните съобщения, един от мобилните оператори у нас е взел решение да не индексира цените. Като дадем възможност на хората да избират дали да продължат с договора въпреки индексацията, или да си тръгнат, това създава цяла нова среда, коментира още Димитров.