Монтанчанин влиза за 2 години в затвора за кражба след 38 предишни присъди

Районен съд – Монтана осъди на 2 години лишаване от свобода при първоначален „строг" режим 48-годишния М. Д. И. за кражба, извършена при условията на опасен рецидив.

Делото е образувано по внесен от Районна прокуратура – Монтана обвинителен акт, според който на 11 ноември 2024 г., около 23 ч. на улица в Монтана, 48-годишният М. Д. И. противозаконно проникнал в чуждо моторно превозно средство – лек автомобил, и отнел чужди движими вещи – парична сума от 1 430 лева и метална запалка на стойност 12 лева. Деянието, извършено от М. Д. И., представлява опасен рецидив, осъждан е 38 пъти за престъпления от общ характер – предимно против собствеността, последната е влязла в сила на 24 април 2025 г.

В съдебната зала пострадалият от извършената кражба предяви устен граждански иск за сумата от 1 034,35 лева за причинената му имуществена вреда, представляващи невъзстановената част от нанесената щета.

Пред съда М. Д. И. – със средно образование, безработен, осъждан, се призна за виновен и заяви, че съжалява за извършеното. Поради това делото беше гледано по реда на глава 27 от Наказателно-процесуален кодекс (НПК) – съкратено съдебно следствие с признаване на вината и всички обстоятелства и факти по обвинението.

След като се запозна с всички документи по делото и изслуша прокурора, защитата и подсъдимия тричленен състав на Районен съд – Монтана призна за виновен М. Д. И. и го осъди на 3 години лишаване от свобода при първоначален „строг" режим, които поради разглеждане на делото при съкратено съдебно следствие, намали с 1/3 и определи наказание от 2 години затвор при първоначален „строг" режим. Съдът приспадна от наложеното му наказание времето, през което е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража" в рамките на досъдебното производство.

Съдът уважи гражданския иск и осъди М. Д. И. да заплати сумата от 1 034,35 лева, представляващи причинени имуществени вреди на пострадалото лице. Подсъдимият М. Д. И. трябва да заплати направените в досъдебното производство разноски за извършените съдебнооценъчна и видеотехническа експертизи, както и държавна такса за уважения граждански иск.

Присъдата на Районен съд – Монтана подлежи на частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в 15-дневен срок.